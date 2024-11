"Київстар" можуть продати? Яка доля чекає на компанію надалі

Поглинання VEON вказаними фондами вітається українським урядом і не лише

Колишній державний секретар США та колишній директор ЦРУ Майк Помпео, який входить до складу директорів "Київстару", не виключає його продаж США. Він сам підтвердив, що готовий розглянути ідею "дружнього поглинання" компанії VEON, яка управляє "Київстаром", пулом американських інвестфондів.

Серед них виявилися такі гравці як Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts і The Carlyle Group. Про це пише Mediasat.

Також було опубліковано відповідне видно, на якому Помпео дає однозначні відповіді щодо цього.

"На задане Семлером питання "Would you be open to such a bid? — Ви готові розглянути таку пропозицію? Помпео відповів цілком однозначно і позитивно, "Yeah, of course — Так, звичайно", — йдеться у матеріалі.

У нотатці Capitol Intelligence Group на початку жовтня було зазначено, що поглинання VEON зазначеними фондами вітається українським урядом, міністром торгівлі США, президентом Світового банку та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Дружнє поглинання означає, що VEON повинен повністю змінити склад акціонерів. Усі нинішні власники, включаючи LetterOne, мають отримати гроші за свої акції та піти.

Варто нагадати, що 4 жовтня 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на корпоративні права у вигляді: 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", що належать зареєстрованій в Нідерландах компанії Lifecell Ventures Cooperatief UA та 99,99% статутного капіталу ПрАТ у вигляді акцій, що належать зареєстрованій у Нідерландах компанії Veon Holdings BV. Пізніше суд скасував це рішення.

Виявилося, що потрібно було накласти арешт лише на 19,8% статутного капіталу lifecell і 47,85% статутного капіталу Київстару, тобто частини структур, пов’язаних з LetterOne.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року стало відомо, що СБУ знайшла хакерів, які атакували Київстар. У вересні поточного року у "Київстарі" відбувся масовий збір.