Що не так із новим телефонним кодом 077 від "Київстар": журналіст попередив українців
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Журналіст розповів, що не так із новим телефонним кодом
У п’ятницю, 1 листопада, компанія "Київстар" оголосила про запуск продажу перших номерів із новим кодом "077". Тим не менш, з появою цього коду проблем побільшало.
Про це у Facebook написав заслужений журналіст України, колишній радник глави Адміністрації президента України, експерт із політичних стратегій та комунікацій Юрій Чевордов. Він зазначив, що на даний момент з новим номером не працюють такі програми, як WhatsApp, FaceTime, Instagram.
"Звісно, я, за традицією, купив собі номер, щоб зробити черговий апгрейд. Але ж Київстар такий Київстар. Більшість додатків, критично важливих, таких як WhatsApp, FaceTime, Instagram тощо, з новим номером не працюють, бо, мабуть, не знають цього коду", — написав Чевордов.
Журналіст заявив, що не розуміє, навіщо зараз потрібно випускати неготову продукцію.
"Київстар каже, що активно над цим працює… Це зрозуміло. Приємно і почесно відчувати себе тестувальником, але незрозуміло, навіщо сирий продукт випускати на ринок", — написав Чевордов.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські мобільні оператори не зможуть виконати вимоги щодо забезпечення роботи базових станцій без зовнішнього електропостачання протягом 10 годин.