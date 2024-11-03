Що не так із новим телефонним кодом 077 від "Київстар": журналіст попередив українців

Журналіст розповів, що не так із новим телефонним кодом

У п’ятницю, 1 листопада, компанія "Київстар" оголосила про запуск продажу перших номерів із новим кодом "077". Тим не менш, з появою цього коду проблем побільшало.

Про це у Facebook написав заслужений журналіст України, колишній радник глави Адміністрації президента України, експерт із політичних стратегій та комунікацій Юрій Чевордов. Він зазначив, що на даний момент з новим номером не працюють такі програми, як WhatsApp, FaceTime, Instagram.

"Звісно, я, за традицією, купив собі номер, щоб зробити черговий апгрейд. Але ж Київстар такий Київстар. Більшість додатків, критично важливих, таких як WhatsApp, FaceTime, Instagram тощо, з новим номером не працюють, бо, мабуть, не знають цього коду", — написав Чевордов.

Журналіст заявив, що не розуміє, навіщо зараз потрібно випускати неготову продукцію.

"Київстар каже, що активно над цим працює… Це зрозуміло. Приємно і почесно відчувати себе тестувальником, але незрозуміло, навіщо сирий продукт випускати на ринок", — написав Чевордов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські мобільні оператори не зможуть виконати вимоги щодо забезпечення роботи базових станцій без зовнішнього електропостачання протягом 10 годин.