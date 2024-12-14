В Україну прийшла справжня зима, але ненадовго: синоптики засмутили прогнозом

Синоптики розчарують тих, хто любить зиму і сніг

Днями до України завітала справжня зима. З тріскучими морозами (в ніч з 13 на 14 грудня температура опустилась до -13) та снігом. Та вона не затримається надовго в Україні.

Синоптики попереджають про стрімке потепління, яке насувається на нашу країну. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру на найближчі дні.

У суботу 14 грудня українців чекає справжня зимова погода. Температури дуже коливатимуться в різних регіонах країни. У центральних, східних та західних областях очікується похолодання до -3…-5 °С. Північні регіони матимуть ще нижчі показники — до -4…-6 °С. Вдень синоптики обіцяють сонячну погоду.

Погода в Україні 14 грудня

У неділю, 15 грудня, температура в більшості регіонів наблизиться до 0 °С. Винятками стануть Сумська та Чернігівська області, де можливі незначні морози до -3 °С. Водночас Одеська та Миколаївська області матимуть більш м'яку погоду — до +2…+4 °С.

Погода в Україні 15 грудня

Небо затягнеться хмарами, очікується невеликий сніг. Південні, південно-східні та східні регіони очікує мокрий сніг з дощем. Синоптики радять бути особливо обережними на дорогах та слизьких поверхнях.

Неділя, 16 грудня, розпочнеться з опадів по всій країні. Південь та Запорізька область матимуть невеликі дощі з температурою +3…+5 °С. В інших регіонах очікується мокрий сніг і дощ з температурою близько 0 °С.

Погода в Україні 16 грудня

"У неділю, 15-го грудня, мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, з'являться опади. А оскільки тепліше повітря ще не встигне повністю відігнати мороз, то й опади очікуються переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на дорогах буде складно, візьміть це до уваги," — додала відома синоптикиня Наталка Діденко.

Карта опадів на понеділок, 16 грудня

Також раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на вихідні. Сильні морози зміняться на дощі.