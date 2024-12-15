Евгений Клопотенко снял в Лавре кулинарное шоу - украинцы отреагировали неоднозначно (видео)
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В соцсетях комментаторы разделились на "два лагеря"
В Трапезной церкви Киево-Печерской лавры отсняли выпуск кулинарного шоу, которое провел украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Он рассказал, что эпизод будет посвящен "сакральным украинским блюдам".
Об этом Клопотенсо сообщил на своей странице в Instagram. Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к такому контенту и в основной массе начали оставлять негативные комментарии.
Что снимал Клопотенко в Лавре
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в рамках программы "Реальные истории" снял праздничный выпуск кулинарного шоу в Киеве. И все бы ничего, но для этого была выбрана Трапезная церковь Киево-Печерской лавры.
На кадрах, которые были опубликованы в интернете, Клопотенко стоит перед столом с различными блюдами, а за его спиной виднеются витражи с иконами. Кулинар делится рецептами "сакральных украинских блюд".
В передаче будет рассказано о том, что на Рождество готовили наши предки, а также о рождественских кулинарных традициях украинцев. В видео представлены рецепты 12 исторических блюд.
"Раньше, пока была УПЦ МП, я мог об этом только мечтать — трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу вау!", — написал Клопотенко.
Отсняли эпизод для проекта "Реальная история", ведущим которого является Аким Галимов.
"Кутья с халвой, карачун, банник, борщ с ушками и многое другое: мы покажем 12 аутентичных, впечатляющих и очень вкусных блюд! Обязательно сохраните их рецепты и возвращайте нашу историю прямо у себя дома, готовя эти блюда на зимние праздники", — написал Галимов.
Реакция соцсетей
Украинцы неоднозначно отнеслись к выбору локации для съемок выпуска передачи о еде. Одни начали писать о том, что в этом нет ничего страшного и верующие люди "слишком странные и агрессивные":
Другие же обвинили Клопотенко в том, что он "продолжает пробивать дно" и назвали выпуск "ужасом и стыдом". Стоит отметить, что негативных комментариев под видео из церкви собралось значительно больше, чем положительных:
Напомним, Евгений Клопотенко – украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен и телеведущий. Он является основателем социального проекта "Новое школьное питание", направленного на смену культуры питания "Cult Food", а также соучредителем ресторана "Сто років тому вперед". Клопотенко активно популяризирует украинскую кухню на международной кулинарной и культурной сцене и стал инициатором включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об отношениях кулинара Евгения Клопотенко. Когда он раскрывает определенные детали отношений с женщинами, то украинцы нередко удивляются его признаниям. К примеру, Клопотенко признался, что хотел бы украсть какую-нибудь девушку и посадить ее в клетку.