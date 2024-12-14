Одеський блогер з понад півторамільйонною аудиторією просуває російську пропаганду: деталі скандалу (фото та відео)

Він родом з окупованого Луганська, проте чомусь не захотів жити під РФ

Блогер Макс Рудада, який живе в Одесі, публічно просуває російські наративи та насміхається з українців. Він веде сторінки у забороненій російській соцмережі "ВКонтакте", в Instagram та канал на YouTube, де має 1,69 млн підписників.

Про нього розповів український активіст, громадський діяч, блогер та волонтер Дем’ян Ганул на своїй сторінці у Facebook. Родом Рудада з окупованого Росією Луганська, проте чомусь не захотів там жити, коли туди прийшла Росія, а переїхав до Одеси.

Крім того, як свідчать фото на сторінці Рудади, він щонайменше двічі після окупації Луганська РФ Їздив до Москви. Також він жив за російським часом, бо йому так зручніше.

"Звичайний латентний сепаратист, який чомусь досі в Україні, йому не подобаються українські закони, він проти української мови. Також, "блохер" намагається просувати тему, начебто в Україні немає свободи слова. Все по російській методичці", — пише Ганул.

На своєму YouTube-каналі Рудада вказав, що він "простий парень" В Instagram вказано, що він "знімає соціальні експерименти".

Як розповідав "Телеграф", на зйомках 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" стався мовний скандал. Після першої вечірки проєкт залишила учасниця Юлія Шкурлей, яка розповіла, що з шоу вирізали скандальний момент із мовним питанням.