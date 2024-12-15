Бойко вступился за русский язык и памятники – в украинцев шквал эмоций (видео)

Отреагировали даже в Офисе президента

Нардеп Юрий Бойко, возглавляющий в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", раскритиковал атаки на русский язык, Украинскую православную церковь, снос памятников и переименование городов.

Соответствующее видео он опубликовал в TikTok. Бойко заявил, что "все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране".

"Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту самую церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", — сказал Бойко.

Угнетенные "радикалами" граждане, которых очень донимает свержение связанных с Россией памятников, декоммунизация топонимов, необходимость учить в Украине украинский язык, а также стремление государства закрыть для агрессора такой мощный канал влияния на украинцев как подчиненная Москве церковь, по словам Бойко, тянутся к нему и его единомышленникам.

"Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", — выдал экс-регионал.

Реакция людей

На "реинкарнацию" Бойко в публичном пространстве Штефан отреагировал довольно резко.

"Черти снова активизировались. Испуг прошел и снова вынырнули в информационное пространство с давно известными нам нарративами. Радикалы, влияние Америки, финансирование Запада последние 10 лет, но мр*зина не говорит о российской агрессии последние 10 лет. Напомню, за толерантность к таким у***кам мы платим слишком большую цену. Возможно, наконец кто-то поставит точку с этими чертями?" — возмутился офицер.

Также отреагировал и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Довольно странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о "радикалах" какие-то "языковые запреты", тезисы о церкви, которые распространяют обычно россияне и о насилии над людьми, без упоминания России. Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто осуществляет насилие над украинцами — это россияне. Шахедами, ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", — говорит он.

Отреагировали и журналисты-расследователи Bihus.Info.

Бойко годами фигурировал в различных коррупционных историях. Однако до сих пор остается "невидимкой" для правоохранителей.

Несмотря на многолетнее прошлое в пророссийских партиях, поездки к медведеву "для улучшения отношений с россией", связи с российским бизнесом и недвижимость в Москве — Бойко по-прежнему влияет на судьбу страны. И, похоже, снова активизировался, чтобы распространять пророссийские нарративы.

Украинские телеграмм- каналы обратили внимание и на то, в каком наряде Бойко записывал видео.

"В кофте "Kiton" за 80 тысяч гривен, ноет о "радикалах", которые сносят "памятники выдающимся русским-узурпаторам", — говорится в сообщении.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин также обратил внимание на сообщение Бойко.

"Прямое следствие того, что часть пророссийских пидо**сов оставили без наказания — вот такие видео с теми же российскими нарративами, которые мы слушали много лет до полномасштабной войны. Они уже почувствовали запах выборов и решили вылезти на поверхность. Почему? Потому что им это позволили. Мы оставили свои семьи, ежедневно теряем лучших собратьев, рискуем своей жизнью и здоровьем для того, чтобы защитить свою страну от врага. Но пророссийские силы в Украине — не меньший враг, чем российские солдаты на фронте. И этому врагу дают возможность говорить. Оснований для задержания и ареста Бойко и других деятелей опзж, абсолютно уверен, более чем достаточно. Полномочия у соответствующих органов власти есть. Так почему вы не боретесь с врагами?", — спрашивает он.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас.

Украинский волонтер Сергей Стерненко написал, что Юрий Бойко не просто на свободе. Он катается по Киеву на кортеже со лбами с наградным оружием и кинологом с собакой.

"У Бойко все ОЧЕНЬ хорошо. Потому что он обеспечивает голоса для Слуг народа. И продолжает работать в интересах Москвы. Это тот случай, когда политическая конъюнктура победила здравый смысл. Он, и такие как он, еще будут заказывать убийства "радикалов". Чтобы не мешали грабить и сдавать страну", — пишет он.

Украинцы возмущены

В комментариях к этому же видео, которое пресс-служба Бойко разместила в его профиле в ТикТок, украинцы, не сдерживаясь, высказывались, что думают по поводу озвученного бывшим соратником Медведчука.

"Бойко, иди за Януковичем", "Да достаточно уж! Достаточно уже вас наслушались", "И у тебя хватает совести обращаться к народу!?", "а что черти уже начинают поднимать голову, почему он и еще много таких коллаборантов на свободе ?", "А тебя не интересует, как решители сносят целые украинские города и села? рашисский", "езжай на Москву, там ничего не запрещают", "ты смотри, голос прорезался", — пишут украинцы.

Также комментаторы интересуются, почему за Бойко до сих пор не взялась СБУ, напоминают об ответственности ОПЗЖ и ее функционеров за то, что Украина сейчас отражает полномасштабное вторжение РФ, требуют от нардепа, содержащегося из бюджета, говорить на украинском, а также спорят, стоит ли экс-регионалу давать автомат перед отправкой на передовую.

Юрий Бойко — что известно

До полномасштабного вторжения был сопредседателем партии и фракции партии "ОПЗЖ" в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. Но с апреля 2022 Бойко он стал председателем депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде. Ее создали бывшие члены "ОПЗЖ". Напомним, деятельность этой партии в Украине запретили в марте 2022 года.

Несмотря на попытку Бойко переобуться, в сентябре 2022 года на сайте президента Украины зарегистрировали петицию с призывом "немедленно" лишить Бойко звания Героя Украины. Однако пока этого не сделали.

Также отметим, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 г. Бойко выходил в эфир программы главной пропагандистки РФ Ольги Скабеевой. Многие украинцы считают, что за это его должны привлечь к уголовной ответственности по ст. "государственная измена". Тогда он в эфире рассказывал о дружбе народов между РФ и украинцами, и что скоро все решится.

Ранее "Телеграф" писал, что названы "слуги народа", которые больше всего прогуливали заседания Рады.