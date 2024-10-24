Захід "зіллє" Україну Росії? Відомий історик пояснив дії союзників

Кандидат історичних наук розповів "Телеграфу", чи зайшла війна в безвихідь і чи можлива зрада з боку партнерів

У Вашингтоні справді можуть боятися ескалації конфлікту та застосування ядерної зброї з боку РФ. При цьому колективний Захід розуміє, що якщо залишити Путіну частину окупованої України, то це спонукатиме його до нових агресій та нових військових компаній.

Саме тому світ зараз перебуває у стані певної невизначеності, але при цьому ніхто "зливати" Україну не збирається. Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 питань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше роздумів про війну, можливий розпад РФ і гучний проект Тімоті Снайдера читайте в другій частині інтерв’ю з Владленом Мараєвым: "Вірогідність дуже висока": Владлен Мараєв про четвертий розпад Росії та важливий для України момент".

Історик наголосив, що в конспірологічні теорії про таємні домовленості колективного Заходу з Росією щодо України він не вірить і вважає їх безпідставними.

"Взагалі в конспірологію не вірю. Зазвичай конспірологія це один із варіантів магічного мислення. Тому не думаю, що є такі домовленості. Інакше навіщо Заходу треба було б так активно нам допомагати?! Насправді вони значною мірою утримують нас на плаву. І не тільки військовою допомогою, але й фінансовою.

За такою логікою ("зливу" України. — Авт.) простіше було просто здати Україну росіянам, і навіщо всі ці витрати, зусилля, дипломатичні ускладнення тощо?", — заявив Мараєв.

Він зазначив, що у Вашингтоні дійсно бояться ескалації конфлікту та застосування ядерної зброї з боку РФ, яку Путін може може використати в якості останнього аргументу.

А з іншого боку, там чітко розуміють, що президенту РФ потрібна вся Україна і частина окупованих територій, якщо їх йому залишити, спонукатимуть його до подальшої агресії.

Саме тому колективний Захід перебуває у "пасивному та невизначеному" стані, але явно не планує "зливати" Україну.

"Тому більш близькою до істини мені здається та версія, яку нещодавно озвучив один із журналістів, про те, що відбувалося в адміністрації Байдена напередодні широкомасштабного вторгнення РФ і під час агресії.

Мовляв, що там (у Вашингтоні. — Авт.) дійсно бояться, що, з одного боку, сильна допомога Україні й завдання реальної, серйозної військової поразки Росії призведе до того, що Путін застосує ядерну зброю як останній аргумент. Тому що він ніколи не змириться зі своєю поразкою. Ніколи. Ніколи не визнає себе таким, що програв, і таким, який поступився та залишив Україну в спокої.

А по-друге, з іншого боку, якщо залишити Путіну частину окупованої України, це буде задоволенням його інтересів, але тільки частковим. Оскільки йому потрібна вся Україна, а не тільки Донбас, Крим, український південь. Замирення буде тільки спонукати Путіна до нових агресій. Продовження цієї воєнної кампанії в майбутньому, звісно, якщо він не піде з життя.

Тому світ зараз і перебуває в такій атмосфері [невизначеності, певної пасивності]", — резюмував історик.

Повну відеоверсію інтерв’ю з Владленом Мараєвим дивіться на нашому ютуб-каналі.

Про найбільш гарячі історичні теми, деякі сучасні тренди та розквіт українського ютубу під час війни читайте в першій частині інтерв’ю "Телеграфа" з популярним блогером: "У Путіна відбулися незворотні зміни в психіці, — історик Владлен Мараєв про міфи Кремля, питання "ядерки" та українською YouTube".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що історик пояснив, що змусить Путіна відмовитись від захоплення України. Все впирається у час та жертви серед українського народу.