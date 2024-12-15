Стерли Росію разом з півостровом: "Квартал 95" показав карту України без Криму (фото, відео)

Користувачі помітили на відео "Кварталу" неприємний нюанс

Студія "Квартал 95" все частіше потрапляє у скандали під час російсько-української війни як через недоречні жарти про переселенців, так і нестиковки щодо проходження військової служби акторами гумористичного колективу. Тепер кварталівці втрапили у неприємну ситуацію з відсутністю Криму на карті України.

10 грудня на офіційній сторінці колективу в Інстаграмі з'явилася реклама новорічного випуску "Вечірнього кварталу", який транслюватиметься на каналі "1+1" у вівторок, 31 грудня. "Відомі зірки, гумористичні номери та святковий настрій, який допоможе запамʼятати ці дні надовго!", — обіцяють гумористи шоу.

Проте один момент в анонсі привернув увагу користувачів соцмережі. Українці не тільки обурилися недоречності святкового шоу, але й помітили відсутність українського, анексованого Росією Кримського півострову.

"Має єдиний Квартал опцію терапевтичну: Росія зникає з планети Земля", — проспівує акторка Олександра Машлятіна. Далі на відео нам демонструють карту України, біля якої стерта країна-агресорка Росія, а з нею й анексований Кримський півострів. Його майже не видно.

Реакція одного з підписників була досить нецензурною.

Кварталівці показали Україну без Криму

"Кон*ені, а Крим разом з Росією нащо стерли? Чи це карта мало*оса кварталівця?", — обурився користувач з ніком interestingcrimea.

А ось і ця реклама (момент на 30 секунді):

Раніше повідомлялося, що у прямому етері під час жеребкування ЧС-2026 показали карту України без Криму. У ФІФА перепросили, проте встигли перекласти провину на інших.