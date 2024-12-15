Стерли Россию вместе с полуостровом: "Квартал 95" показал карту Украины без Крыма (фото, видео)

Пользователи заметили на видео "Квартала" неприятный нюанс

Студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и несостыковок по прохождению военной службы актерами юмористического коллектива. Теперь кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины.

10 декабря на официальной странице коллектива в Инстаграме появилась реклама новогоднего выпуска "Вечернего квартала", который будет транслироваться по каналу "1+1" во вторник, 31 декабря. "Известные звезды, юмористические номера и праздничное настроение, которое поможет запомнить эти дни надолго!", — обещают юмористы шоу.

Однако один момент в анонсе привлек внимание пользователей соцсети. Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие украинского, аннексированного Россией Крымского полуострова.

"Имеет единый Квартал опцию терапевтическую: Россия исчезает с планеты Земля", — пропела актриса Александра Машлятина. Далее на видео нам демонстрируют карту Украины, возле которой стерта страна-агрессорша Россия, а с ней и аннексированный Крымский полуостров. Его почти не видно.

Реакция одного из подписчиков была достаточно нецензурной.

Кварталовцы показали Украину без Крыма

"Кон*енные, а Крым вместе с Россией зачем стерли? Это карта мало*оса кварталовца?", — возмутился пользователь с ником interestingcrimea.

А вот и эта реклама (момент на 30 секунде):

Ранее сообщалось, что в прямом эфире во время жеребьевки ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма. У ФИФА извинились, однако успели переложить вину на других.