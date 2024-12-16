Добудова Хмельницької АЕС має стратегічне значення для держави, - активісти

Громадська організація "За наше майбутнє" закликає Верховну Раду підтримати урядовий проєкт закону, який дозволить добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС, що вже готові на 80% і 25% відповідно.

Про це повідомив керівник ГО "За наше майбутнє" Антон Петров в коментарі виданню УНІАН.

"Завершення цього проєкту має стратегічне значення для енергетичної безпеки країни, її економіки та сталого розвитку", – зазначив глава ГО.

Експерти наголошують, що атомна енергетика є найбільш економічно вигідною в Україні. Собівартість виробництва електроенергії на АЕС значно нижча порівняно з іншими джерелами.

"Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС створить тисячі робочих місць, стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу, а також покращить інфраструктуру регіону. Нові енергоблоки дадуть потужний імпульс для економіки країни загалом", – наголосили в громадській організації.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року уряд схвалив проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Остаточне рішення про відновлення робіт цього тижня має ухвалити Верховна Рада.