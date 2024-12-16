Добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС передбачена енергетичною стратегією до 2050 року, - експерт

Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року.

Про це агентству УНІАН повідомив експерт Energy Club Іван Григорук.

Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планується підключити до енергомережі вже у 2028 році, що дозволить збільшити базову генерацію на 1,1 ГВт. Наразі будівельна частина цього блоку готова на 80%.

Пуск четвертого енергоблока, готовність якого оцінюється в 25%, очікується за два роки після третього енергоблока.

Розробка енергетичної стратегії України отримала підтримку уряду Великої Британії, до якої були залучені міжнародні експерти та консультанти, зокрема KPMG.

"Два нових енергоблоки Хмельницької АЕС забезпечать додатково 2,2 ГВт базової потужності. Це амбітний проєкт, який покликаний посилати енергетичну незалежність України", — зазначили в Energy Club.

Добудова блоків є частиною більш масштабного плану з розвитку атомної енергетики в Україні, який передбачає також активне будівництво енергоблоків за технологією американської компанії Westinghouse.