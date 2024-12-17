Експерт пояснив, чому скасували відключення світла та чого чекати українцям далі

За словами Рябцева, найгірша ситуація може скластися в одному з двох випадків

Відключення енергопостачання у вівторок, 17 грудня, скасували через потепління, але це може бути тимчасово. Взимку українців, найімовірніше, чекає постійний дефіцит електроенергії та відключення світла по 4-8 годин на день.

Найгірше ситуація буде складатися, якщо прийдуть морози до -15, та після обстрілів росіян. Таким висновком експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев поділився в етері День.LIVE.

"Збільшилася температура повітря і тому зменшилися обсяги електричної енергії, які йдуть на генерацію тепла, і, зрозуміло, з'явилися певні резерви які можна було спрямувати для того, щоб скасувати графіки вимкнень електричної енергії саме сьогодні", – сказав Рябцев.

Він зауважив, що така ситуація наврядчи збережеться у майбутньому, оскільки на наявність достатньої кількості електроенергії в Україні зазвичай впливають чотири чинники.

"Це наявність чи відсутність оцих самих ударів і відповідно аварійних вимкнень електричної енергії, температура – чим вона нижче нуля, тим більша ймовірність запровадження графіків вимкнень. Це різноманітні негативні погодні явища накшталт заметілей, обледеніння, налипання мокрого снігу – тобто те, що може вивести з ладу лінії електропередач. І останнє – це наскільки надійними є самі об'єкти, оскільки ми знаємо, що вони в більшості своєї фізично і морально зношені, тому можуть виходити з ладу просто через те, що вони тривалий час вже експлуатуються", – пояснив експерт.

Він додав, що якщо підсумувати згадані чинники, то найбільше реальним сценарієм розвитку подій є наявність перманентного дефіциту електроенергії в обсязі, що відповідає 4-8 годинам на добу.

"Знову ж таки, якщо буде вищою за нуль температура, буде менше вимкнень або їх взагалі не буде. Якщо буде температура триматися нижче -15 градусів, то тоді виникнуть дійсно проблеми. Ті ж самі проблеми виникатимуть кожного разу після наступного удару. Хоча щільність оборони протиповітряної зросла, інженерними спорудами облаштовані майже всі об'єкти передачі та росподілу, але все одно масовані удари завдають шкоди, тому що від влучання ракет в об'єкти енергетичної інфраструктури, не буває стовідсоткового захисту ані активного, ані пасивного", – розповів Рябцев.

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