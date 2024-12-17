Эксперт объяснил, почему отменили отключения света и чего ждать украинцам дальше

По словам Рябцева, самая плохая ситуация может сложиться в одном из двух случаев

Отключение энергоснабжения во вторник, 17 декабря, было отменено из-за потепления, но это может быть временно. Зимой украинцев, скорее всего, ждет постоянный дефицит электроэнергии и отключение света по 4-8 часов в день.

Хуже всего ситуация будет складываться, если придут морозы до -15, и после обстрелов россиян. Таким выводом эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев поделился в эфире День.LIVE.

"Увеличилась температура воздуха и поэтому уменьшились объемы электрической энергии, идущие на генерацию тепла, и, разумеется, появились определенные резервы, которые можно было направить для того, чтобы отменить графики отключений электрической энергии именно сегодня", — сказал Рябцев.

Он отметил, что такая ситуация вряд ли сохранится в будущем, поскольку на наличие достаточного количества электроэнергии в Украине обычно влияют четыре фактора.

"Это наличие или отсутствие этих самых ударов и соответственно аварийных отключений электрической энергии, температура – чем она ниже нуля, тем больше вероятность введения графиков отключений. Это разнообразные негативные погодные явления вроде метелей, обледенения, налипания мокрого снега — то, что может вывести из строя линии электропередач. И последнее – это насколько надежны сами объекты, поскольку мы знаем, что они в большинстве своем физически и морально изношены, поэтому могут выходить из строя просто из-за того, что они долгое время уже эксплуатируются", – пояснил эксперт.

Он добавил, что если подытожить упомянутые факторы, то наиболее реальным сценарием развития событий является наличие перманентного дефицита электроэнергии в объеме, который соответствует 4-8 часам в сутки.

"Опять же, если будет выше нуля температура, будет меньше отключений или их вообще не будет. Если будет температура держаться ниже -15 градусов, то тогда возникнут действительно проблемы. Те же проблемы будут возникать каждый раз после следующего удара. Хотя плотность обороны противовоздушной возросла, инженерными сооружениями обустроены почти все объекты передачи и распределения, но все равно массированные удары наносят вред, потому что от попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры не бывает стопроцентной защиты ни активной, ни пассивной", – рассказал Рябцев.

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