Свято наближається. Чи чекати рейдів ТЦК на Новий рік

Юрист розповіла, куди ймовірно не завітають представники військкоматів

В Україні триває загальна мобілізація, і вручення повісток може відбуватися у будь-якому місці. Зокрема оповіщення громадян може відбуватися у громадських місця, що на час новорічних свят стають локаціями для святкових заходів.

Адвокат Аліса Константін з АО "Віннер Партнерс" для Новини.LIVE розповіла про юридичні та моральні аспекти оповіщення у свята. За її словами, законодавство дозволяє вручення повісток у будь-якому публічному місці за умови дотримання норм права та етики.

"Якщо розглядати це питання з юридичної точки зору, то відповідно до законодавства, вручення повісток громадянам може здійснюватися в будь-якому місці, включно з громадськими подіями. Водночас такі дії повинні відбуватися відповідно до закону, з дотриманням норм етики та поваги до приватного життя", — пояснює юристка.

Адвокатка підкреслила, що повістки мають вручатися особисто, а безпідставні масові перевірки документів можуть розглядатися як порушення прав людини.

Також Аліса Константін закликала враховувати психологічний аспект. Вона звернула увагу на можливий негативний вплив вручення повісток на дітей.

"Особисто я вважаю, що проведення рейдів ТЦК на новорічних заходах, де діти будуть у супроводі своїх батьків, або створення ситуацій, що можуть психологічно травмувати неповнолітніх, є неприпустимим", — зазначила юристка.

Вона нагадала, що дитячі новорічні заходи мають бути організовані з урахуванням безпеки, і присутність груп оповіщення ТЦК у таких місцях викликала б значний суспільний резонанс. Тому малоймовірно, що ТЦК обиратимуть дитячі заходи для своєї діяльності , вважає адвокатка.

"Водночас, варто пам’ятати, якщо чоловік, що супроводжує дитину, не пройшов процедури актуалізації військово-облікових даних, він теоретично може бути зупинений для перевірки", — додала Аліса Константін.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації. У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці.