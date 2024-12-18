Что делать, если "Резерв+" не подтягивает бронь от мобилизации

Это достаточно распространенная проблема

Работники критически важных предприятий могут получать бронь на период мобилизации. Они имеют отметку о бронировании в своих военно-учетных документах в мобильном приложении "Резерв+".

Однако иногда эта информация не отображается. Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, что в таких случаях нужно обращаться в ТЦК и СП.

По словам юриста, это проблема именно в "Резерв+". Потому нужно просто уточнить данные.

Айвазян отметил, что исправить это можно, подав запрос в ТЦК, в котором гражданин стоит на учете. В запросе следует указать, что информация о бронировании требует внесения или корректировки в электронной системе.

Юрист подчеркнул, что это распространенная проблема и волноваться не стоит .

"Я неоднократно делал это для своих клиентов и в большинстве случаев успешно", — рассказал адвокат.

Напоминаем, что с 1 декабря 2024 вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях. Чтобы работника забронировали, он должен отвечать следующим критериям:

Официально работать на критически важном предприятии, где работнику начисляют заработную плату не ниже 20 000 грн за каждый месяц последнего отчетного квартала. К примеру, для бронирования в декабре 2024 года необходимо, чтобы зарплата за июль, август и сентябрь этого года соответствовала указанной сумме. В случае бронирования в первом квартале 2025 года будут проверяться начисления за октябрь, ноябрь и декабрь.

где работнику начисляют за каждый месяц последнего отчетного квартала. К примеру, для бронирования в декабре 2024 года необходимо, чтобы зарплата за июль, август и сентябрь этого года соответствовала указанной сумме. В случае бронирования в первом квартале 2025 года будут проверяться начисления за октябрь, ноябрь и декабрь. Стоять на воинском учете.

Обновлены военно-учетные данные. Работник должен уточнить персональную информацию, как это определено в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины о внесении изменений в законодательные акты по военной службе, мобилизации и военному учету.

Вся информация о предоставлении брони от мобилизации автоматически фиксируется в военно-учетном документе в электронном формате.

Ранее "Телеграф" писал, может ли забронированный мужчина уехать из Украины. Согласно Правилам пересечения государственной границы, забронированные лица имеют право выезжать за границу, но исключительно в официальных целях.