Чи можуть оштрафувати чоловіків, які прийшли до ТЦК оновити дані

Суди не завжди можуть дати чітку відповідь

В Україні з травня 2024 року військовозобов’язані чоловіки можуть бути оштрафовані, якщо вони прийшли оновити дані в ТЦК, але не стояли на обліку до цього. При цьому такі випадки є рідкістю.

Про це пише НВ. Зазначається, що член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко назвав кілька таких випадків.

За його словами, три випадки сталися після оновлення даних у Резерв+. Тоді військовозобов’язані отримали повідомлення про необхідність персональної явки до ТЦК.

У першому випадку чоловік не був на обліку, другий втратив військовий квиток, а третій мав довідку від поліції про те, що облікові документи викрали. У перших двох випадках у ТЦК виписали штраф у 17 тисяч гривень, а у третьому – 5100 гривень.

"Всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством, тут питань до керівників цих ТЦК не має. Хоча мені, чесно кажучи, незрозуміло. Упевнений, що у першому випадку можна було обійтися і попередженням", — розповів Федієнко.

У матеріалі йдеться про те, що суди, які розглядають справи з подібних випадків, теж не мають єдиної позиції. Одні суди вважають, що потрібно встановлювати дату вчинення правопорушення та застосовувати законодавство, яке діяло на той момент. І тут йдеться про дату непостановки на військовий облік.

Інші суди вважають, що треба застосовувати поняття правопорушення, що триває. Тобто особа вважатиметься такою, що чинить правопорушення доти, доки вона не виконає положення законодавства. У цьому трактуванні ТЦК можуть накладати штрафи без обмежень за термінами.

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