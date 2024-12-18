Есть ли подача заявления об отсрочке обновлением данных в ТЦК

Эта обязанность возлагается на самого гражданина

Заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не могут считаться исполнением обязанности по уточнению военно-учетных данных. Даже если в них указаны актуальные контактные данные.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление по делу №159/7250/24 Восьмого апелляционного административного суда. Законодательство четко определяет три способа уточнения персональных данных для военнообязанных:

через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

через электронный кабинет в системе "Резерв+";

непосредственно в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Заявления о предоставлении отсрочки, отправленные в ТЦК, касаются только вопросов временного освобождения от призыва и не касаются обязанности по обновлению учетных данных. Соответственно подача таких заявлений не освобождает от ответственности за невыполнение требования уточнить данные в установленный законом срок.

Суд также отметил, что обязанность уточнения данных возлагается исключительно на самого военнообязанного . Взаимодействие государственных реестров, автоматически наполняющее систему "Оберег", также не освобождает от персональной ответственности граждан за актуализацию своих данных.

Таким образом, в случае рассмотрения судебного дела о нарушении правил воинского учета суд признает действия военнообязанного недостаточными, если они ограничиваются только представлением заявлений об отсрочке без надлежащего уточнения персональных данных.

Стоит отметить, что за такие нарушения предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, что замена паспорта-книжечки на ID-карту, которую многие делают через ЦНАП, также не является обновлением данных в понимании закона о мобилизации и воинском учете (№3633 от 11 апреля 2024 года).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли оштрафовать мужчин, пришедших в ТЦК обновить данные. Суды не всегда могут дать четкий ответ.