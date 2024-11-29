Нападають на худобу та лякають людей: вовки почали заходити в села, їх відстрілюватимуть

Дикі тварини можуть поширювати сказ

В західній частині України дикі тварини почали заходити в села. У Вінницькій області та на Закарпатті ухвалено рішення про відстріл хижаків — вовків, шакалів та лисиць.

Як повідомляє Telegram-канал "Реальний Хмельницький", вовки почали заходити у села області. У Красилівській громаді хижаки загризли косуль, нападали на кіз і лякали селян.

Як розповів заступник начальника управління Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Віталій Красов сайту "Є", на Хмельниччині щонайменше удвічі збільшилась популяція вовків. Навесні 2024 року на території Хмельницької області був зафіксований 61 вовк. Минулого року ця цифра була меншою у понад 2 рази (27 голів).

Полювання в умовах воєнного стану заборонене. Проте мисливці попереджають, що без відстрілу ситуація погіршуватиметься, адже вовки активно мігрують і розмножуються.

Тим часом у Вінницькій області рішення про відстріл хижаків ухвалено. Там протягом грудня 2024 року та січня 2025 року триватиме полювання на вовків, шакалів і лисиць з метою попередження поширення сказу, повідомили у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.

"На Вінниччині спостерігається тривожне зростання випадків нападу хижих тварин, хворих на сказ. У зв’язку з цим Рада оборони Вінницької області 15 жовтня 2024 року ухвалила Рішення про проведення полювання на диких м’ясоїдних тварин – таких як лисиці, вовки та шакали. Мета заходів – зменшення чисельності цих тварин до безпечного рівня та попередження поширення небезпечної інфекційної хвороби (сказу)", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті також вживають заходів для регулювання чисельності популяції диких тварин. Там відстрілюватимуть хижих тварин з 30 листопада 2024 року до 23 лютого 2025 року.

"Щоб запобігти поширенню сказу серед фауни Закарпаття (дикої і свійської), філіям держпідприємства "Ліси України" та/або користувачам мисливських угідь дозволили відстріл хижих і шкідливих тварин: лисиць, вовків, шакалів", — повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Як розповідав "Телеграф", у Дніпрі лисицю бачили просто у центрі міста. Вона гуляла вулицею Січових Стрільців.