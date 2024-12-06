Чоловік на Миколаївщині жорстоко відгамселив пітбуля: бив залізним прутом

Собака перебувала на прив'язі

У листопаді 2024 року у Миколаївській області на вулиці в Арбузинці якийсь чоловік побив пітбуля. Він зробив злочин залізним прутом.

Жінка, яка стала свідком жорстокого поводження з тваринами повідомила в поліцію. Пише місцеве видання "Миколаївські новини".

Чоловіка знайшли. Це 67-річний мешканець, він розповів свою версію. За його словами, пітбуль напав на сусідську вівчарку та покусав її.

Коли чоловік намагався розборонити собак, пітбуль кинувся і на нього. Для оборони чоловік використав металевий прут.

За свідченнями мешканців селища, пітбуль перебував на прив’язі, однак того дня зірвався з ланцюга. Собака після побиття вижив, небайдужі громадянами передали його волонтерам для надання медичної допомоги.

А слідчі відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення, повідомилив поліції Миколаївської області.

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