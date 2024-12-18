Обманули зооволонтеры: "Пташка" из "Азовстали" попала в скандал из-за собаки (видео)

Парамедикиня призвала помогать животным

Известная парамедикиня Екатерина (Пташка) Полищук рассказала, что решила взять собаку из одного из приютов в Черкассах. Впрочем, ее обманули и не отдали то животное, которое она хотела.

Об этой истории она рассказала на своей страничке в Instagram. По словам Пташки, в одном из приютов она облюбовала конкретную собаку и "всю ночь" ехала из Покровска, чтобы забрать животное у ее временных смотрителей, поскольку собака была на лечении.

Выяснилось, что собака, по имени Альфа, была нестерилизованной, поэтому, как говорит Пташка, она согласилась забрать ее через неделю, чтобы у животного зажили раны. Военная рассказала, что за стерилизацию она заплатила, а также закупила для нее лежанку, корм, игрушки и другие вещи.

Впрочем, уже через неделю волонтерке, через которую Пташка договаривалась об этой собаке, сообщили, что опекуны отказываются отдавать Альфу, поскольку "они к ней привыкли и оставят ее себе".

"Я звоню опекуну и слышу грубым равнодушным голосом: "Мы вам ничего не обещали. Выберите другую овчарку. Мы хотим оставить ее себе". В разговоре меня на втором слове перебивали и доказывали, что ее вообще не собирались пристраивать. То есть я просто пришла в их дом и забрала их собаку. Но я пришла в центр передержки, по предварительной договоренности именно на эту собаку, меня два часа там хороводили, приносили чай с печеньем и учили ее дрессировать. "Извините". Все что я услышала. У них чувства к этой собаке. Только вот о моих чувствах никто не подумал", — рассказала Пташка.

Уже позже Екатерина Полищук написала, что деньги, которые она потратила, ей вернули. Их, по словам военной, используют в пользу других животных черкасского приюта "Друг".

"Мой хвостик меня найдет. Я призываю всех помогать животным и быть людьми. Во всех ситуациях. Я поделилась историей, сделали выводы и пошли дальше", — написала она.

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