Серед поранених унаслідок обстрілу – діти та надзвичайники

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Унаслідок російського ракетного удару по центру Кривого Рогу 20 листопада загинули двоє людей — 7-річний Тихон Бондар та 20-річна фельдшерка Аліна Зайченко.

Як повідомляє "Перший Міський. Кривий Ріг" хлопчик перебував у закладі разом із родиною, а медики екстреної допомоги прибули на виклик і потрапили під повторну атаку росіян. Обох постраждалих згодом не вдалося врятувати.

Загинув 7-річний Тихон

У момент обстрілу 7-річний Тихон перебував у місцевому закладі разом із рідними. Російська атака застала родину зненацька.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, родина приїжджала по справах у Кривий Ріг. Вирішили зазирнути до улюбленого ресторану.

"Не жили тут, бо небезпечно....але небезпека нас наздогнала",- розповідає мама Тихона.

Хлопчика доправили до лікарні, однак його серце зупинилося. Також поранення отримали його братики — Матвій та Платон. Наразі вони перебувають у реанімації.

Поранені братики Тихона Матвій і Платон перебувають у реанімації Джерело: ТРК "Рудана" Кривий Ріг

Під повторний удар потрапила 20-річна фельдшерка

Серед загиблих також 20-річна Аліна Зайченко, яка працювала фельдшеркою екстреної медичної допомоги.

Бригада екстреної допомоги потрапила під повторний російський удар Джерело: Суспільне Дніпро

Незадовго до атаки на лінію екстреної медичної допомоги надійшов виклик щодо порушення серцевого ритму у жінки. Попри червоний рівень небезпеки, бригада виїхала на допомогу та прибула до ресторану о 20:00 — через 13 хвилин після виклику. Однак пацієнтки на місці не було. Саме тоді медики потрапили під повторний російський удар. Про це повідомив гендиректор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровщини Радій Шевченко

Аліна зазнала тяжких поранень: мінно-вибухової травми, проникаючого осколкового поранення грудної клітки, гемопневмотораксу, закритої черепно-мозкової травми та закритої травми живота.

У критичному стані дівчину терміново доправили до відділення політравми. Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, наразі відомо, зо кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 58, серед них шестеро дітей, троє медиків швидкої та співробітники ДСНС, які допомагали людям.

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада українські сили збили 79 із 84 ракет під час наймасованішого за осінь залпу крилатих ракет.