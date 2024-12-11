Шмигаль зустрівся із Шольцом у Німеччині (відео)

Шмигаль також братиме участь в українсько-німецькому бізнес-форумі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. У країні він працює з урядовою командою.

Відповідне відео публікує Telegram-канал Новини. Відомо, що вони обговорюватимуть співпрацю держав.

Сам Шмигаль у своєму Telegram-каналі підтверджував, що у нього запланована зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом та Віцеканцлером Робертом Габеком.

Також він братиме участь в українсько-німецькому бізнес-форумі.

"З керівництвом Німеччини плануємо обговорити співпрацю наших держав у різних сферах, співпрацю у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відновлення, реформи та залучення інвестицій", — каже Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада поточного року українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим відвідала Південну Корею. А в грудні глава Офісу президента України Андрій Єрмак напередодні інавгурації новообраного президента Дональда Трампа на посаді президента США прибув з візитом до Сполучених Штатів.