Німеччина передає Україні розвідувальні дрони Songbird, які можуть працювати в екстремальних умовах (відео)
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Дрони можуть нести чимале корисне навантаження
Поки у Німеччині надання далекобійних ракет для України стає політичним питанням, серед переданих від ФРН видів озброєння помітили розвіддрон Songbird. Мова йде про понад 400 дронів, які надсилали в різний час. Конкретні моделі не вказані.
Як зазначили у АрміяInform, у компанії-виробника є три версії безпілотника Songbird: Songbird 60, Songbird 100 і Songbird 150. Вони відрізняються дальністю, корисним навантаженням та часом у польоті.
Характеристики дронів Songbird
- Максимальне корисне навантаження: Songbird 60 — 1 кг/ Songbird 100 — 2 кг/ Songbird 150 — 4,4 кг
- Максимальна тривалість польоту: 57/ 120/ 105 хвилин
- Максимальна тривалість польоту з найбільшим корисним навантаженнями: 45 / 90 / 90 хвилин
- Дальність — 60 / 100 / 90 км
- Максимальна висота — 2200 / 2000/ 5000 метрів.
В усіх моделей є можливість вертикального зльоту та посадки, що зручно в польових умовах. Songbird 150 завдяки покращеним характеристикам може за один політ оглянути до 25 км². Зліт та посадку можна автоматизувати, доступне використання великої кількості датчиків, зокрема сканерів LIDAR. Камера має 20-кратний зум, тепловізор, а в разі втрати зв’язку з оператором дрон накопичує інформацію.
Серед особливостей дрона Songbird — здатність працювати під невеликим дощем, під час холоду та спеки, навіть при швидкості вітру до 19 м/с.
Раніше "Телеграф" розповідав про українські дрони з використанням оптоволокна. Вони мають кращий зв’язок — такий спосіб з’єднання відтестували навіть на наземних дронах.