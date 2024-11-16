"Не піде по головах українців": Шольц розповів про враження від розмови з Трампом

Німеччина не погодиться на будь-який примусовий "мир під диктатом" в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп займає щодо війни в Україні значно виваженішу позицію, ніж це вважалося раніше. Навряд чи він спробує нав'язати Україні мир з російським режимом.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю німецьким ЗМІ, яке дослідило видання Barron's. Шольц сказав, що розмовляв з Трампом на тому тижні, і що розмова, яка стосувалася в тому числі війни в Україні, була "несподівана, але детальна і хороша".

Шольц зазначив, що Трамп, якщо судити по враженням від розмови, "займає більш виважену позицію, ніж заведено вважати" та "не піде по головах українців", щоб змусити Київ укласти мир з російським режимом. Водночас сам Шольц запевнив, що Німеччина не погодиться на будь-який примусовий "мир під диктатом" в Україні.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

На початку вересня Дональд Трамп пообіцяв, що якщо здобуде перемогу на виборах і стане очільником Білого дому, то ініціює телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та так званим "президентом" РФ Володимиром Путіним, аби досягти угоди "впродовж 24 годин".

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському… Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — сказав Трамп під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня.

Проте деякі експерти та фахівці припускали, що його план може включати поступки з боку України щодо територій у Криму та Донбасі​. Такої думки дотримувалася і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс.

Як повідомляв "Телеграф", колишня офіцерка розвідки США Ребека Коффлер заявила, що Трамп стане справжнім подарунком для України та кошмаром для російського так званого "президента" Володимира Путіна. На відміну від своїх попередників, які безуспішно намагалися налагодити дружні відносини з Кремлем, Трамп вже довів, що вміє перехитрувати Путіна.

Британський ексміністр Вільям Хейг попередив, що якщо Трамп вирішить припинити підтримку України, це стане для Сполучених Штатів значно більшим приниженням, ніж втеча з Афганістану. Авторитет США буде фактично зруйновано.