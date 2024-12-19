Як Московія знищила козацьку незалежність: драматичний шлях України наприкінці 18 століття

Цей період відзначався підпорядкуванням українських земель Російській імперії, що призвело до втрати автономії та культурних прав

На кінець XVIII століття Україна, зокрема її лівобережні та слобожанські території, потрапила під контроль Російської імперії. Цей період характеризувався активним наступом російського самодержавства на автономію України.

Німецько-австрійський історик Йоганн християн Енгель свого часу влучно підмітив унікальність нашої держави, назвавши її "межовою стіною між культурною Європою і некультурною Азією", країною, "рівною королівству" за своїм простором та природним багатством.

Процес ліквідації української автономії розпочався з Переяславських статей 1659 року, які істотно обмежили автономію Гетьманщини. А після переходу гетьмана Івана Мазепи на бік шведів, Петро I запровадив жорсткі репресії проти українських козацьких старшин і ліквідував залишки автономії. У 1764 році гетьманство було офіційно скасовано, а влада зосередилася в руках російських губернаторів. Це призвело до значного обмеження прав українців та їхньої культурної автономії. У 1775 році була знищена Запорізька Січ, а в 1781 році ліквідовано полкову систему на Гетьманщині. У 1783 році Росія анексувала Крим, знищивши Кримське ханство, що стало ще одним кроком до повної ліквідації української автономії.

Цей перехід відбувався не через військову перевагу чи природну необхідність, а через витончену політику Московії, яка використовувала найганебніші методи. Серед причин, чому незалежні козаки опинилися під московським ярмом, можна виділити хитрість і підступність: російська влада використовувала маніпуляції та обіцянки для послаблення козацької еліти; внутрішні конфлікти: розкол у середовищі козаків і боротьба за владу між різними полковниками ускладнили опір; відверті вбивства та страти українських лідерів

Україна, яка мала величезний потенціал і була "плодовитою й щедро наділеною природою країною", поступово перетворювалася на частину російської держави. Російська імперія послідовно нищила українську державність, позбавляючи козаків автономії, придушуючи будь-які прояви самостійності та національної ідентичності.

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