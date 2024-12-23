Синоптики розповіли про погоду у переддень Різдва у Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Кого потішить сніг

Жителям Дніпра світитиме сонце

Погода у грудні цього року майже не була морозною, й у переддень Різдва, 24 грудня, сильних холодів також не очікується. Але жителям Львова святкового настрою додасть сніжок.

Погода в Одесі 24 грудня

За прогнозами метеосайту sinoptik.ua, в Одесі протягом усього дня буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря протягом доби буде від 5 до 7 градусів з позначкою "плюс".

Погода в Харкові 24 грудня

В Харкові переддень Різдва також буде хмарним, опадів синоптики не прогнозують. Градусники покажуть від 2 до 4 градусів тепла.

Погода у Дніпрі 24 грудня

А ось цьому місту пощастило більше, жителів потішить сонце — вранці та вдень там триматиметься ясна погода. Ввечері небо вкриється хмарами, але без опадів. Синоптики прогнозують від 2 до 5 градусів вище нуля.

Погода у Львові 24 грудня

До самого вечора небо над Львовом буде похмурим, проте різдвяного настрою додасть сніг. За прогнозами синоптиків, дрібний сніжок йтиме вдень та ввечері, він поступово посилюватиметься. Температура повітря прогнозується на рівні 0 -1 градуса.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві 23-25 грудня. Синоптики прогнозують щільну хмарність, місцями дрібний дощ зі снігом. Фахівці також попереджають про туман та невеликі морози.