З Різдвом Христовим! Душевні привітання у картинках та віршах для близьких та друзів

Різдво традиційно святкують у родинному колі

Різдво Христове є одним із найсвітліших свят, наповнений теплом, радістю та вірою в диво. А переддень Різдва, який відзначається сьогодні, 24 грудня, називають Святвечір — це вечір молитов, тиші та надії.

Різдво є урочистим днем для всіх християн, адже воно символізує народження Ісуса Христа. Цей день поєднує мільйони людей по всьому світу, наповнюючи будинки радістю та сімейним теплом. За традицією, ранок Різдва починається зі святкового богослужіння, де звучать молитви про мир та добробут. Головним символом свята є різдвяна зірка, яка нагадує про Віфлеємську зірку, яка привела волхвів до новонародженого Христа.

Різдво Христове нагадує всім про цінність любові, милосердя та єдності, надихаючи на добрі справи та щирі вчинки. У це свято заведено збиратися всією родиною, готувати смачні страви та накривати багатий стіл, а також вітати друзів та близьких та дарувати подарунки.

"Телеграф" підготував добірку душевних листівок та віршів з Різдвом Христовим! Побажайте рідним міцного здоров’я, миру та сімейного добробуту!

З Різдвом Христовим 2024

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

Листівки з Різдвом Христовим

Хай свято світлого Різдва

Прийде до вас із добрими вістями,

Щоб весело лунала коляда,

Щоб радісно було вам до нестями.

Щоб всі дари, що в світі є, прийшли

Сьогодні в день святий до вас в родину,

Щоб ви в достатку доброму жили,

Та радість примножали щохвилини!

Вітаємо з Різдвом Христовим

Вітання з Різдвом прекрасним!

Хай кожен день буде ясним.

Хай будуть душевні сили.

Хай буде все, що просили.

Хай будуть близькі здорові,

Хай серце живе в любові.

Хай буде молитву чути,

Інакше не може бути.

З Різдвом Христовим — листівки та вірші

З Різдвом вітаю Вас сердечно!

І побажаю від душі,

Щоб Бог стеріг від небезпеки,

І щоб були здорові всі.

Хай радість ллється, наче річка,

І в домі не стихає сміх

Нехай любов палає вічно

І гріє у зимові дні!

Картинки та вірші з Різдвом Христовим

У Різдво бажаю щиро

Всім достатку і тепла,

У житті щоб сталось диво,

В серці щоб любов була!

Хай у мирі живуть люди,

Спокій буде на Землі,

Всім завжди бажати буду

Я щасливих, довгих літ!

Різдво Христове 25 грудня — вітання

"Телеграф" писав раніше, які молитви слід читати на Різдво українською мовою. Вони допоможуть захистити вас та вашу родину.