Невеликі морози, але туман та дощі: погода в Києві на початку тижня

З понеділка по середу включно у столиці прогнозуються дрібні опади у вигляді дощу та снігу, а також місцями туман та несуттєві температурні гойдалки

Початок тижня, 23-25 грудня, принесе у Київ сильну хмарність, місцями дрібні дощі зі снігом. Фахівці також попереджають про туман та невеликі морози.

У понеділок денна температура максимально опуститься до -1 градусу. А вже у середу вона сягне 0, як повідомили у Meteofor.

Увесь понеділок, 23 грудня, небо над містом очікується хмарним. Опадів синоптики не прогнозують. Денна температура опуститься до -1 градусу, а вночі зафіксувалась біля -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Вівторок, 24 грудня, також принесе хмарність, а разом з нею прийдуть дощі зі снігом. Дрібні опади мають розпочатись вдень та завершитись до настання вечора. У другій половині доби у місті триматиметься туман. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до -1 градусу. У цей день пориви вітру не сягнуть вище легких 2 м/с.

Сильна хмарність відбудеться й на Різдво Христове, 25 грудня. Дощів у цей день не передбачається, але синоптики попереджають про туман вночі. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі — +1 градусу. Максимальна сила вітру очікується вранці-ввечері — помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи засипле столицю Україну снігом перед Різдвом, тобто 24 грудня.