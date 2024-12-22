Кого погода в Україні потішить снігом на Різдво. Синоптики озвучили прогноз

Опади у вигляді снігу випадуть на частини України, в решті регіонів без істотних опадів

В Україні 25 грудня очікується погода без серйозних опадів, лише на заході країни буде сніг та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Невеликі опади у вигляді дощів випадуть на півдні України, а саме у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

На решті території України буде хмарно з проясненнями.

Захід України

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях пройде сніг, місцями мокрий сніг та дощ. Вночі температура повітря буде від -3 до +1 градуса, а вдень від нуля до +4 градусів.

Південь України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму опади у вигляді дощів. Вночі температура буде від +2 до +5 градусів, а вдень від +4 до +8 градусів. У Криму вдень буде +12…+14 градусів.

Інші регіони України

На півночі, у центрі та на сході України буде хмарна погода з проясненнями і без серйозних опадів. Температура повітря вночі буде від нуля до +3 градусів, а вдень від +2 до +5 градусів. У Києві вночі температура повітря -1...+1 градусів, а вдень — +2...+4 градуси.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні наприкінці грудня. Також він сказав, чи варто чекати на українців снігу на Новий рік.