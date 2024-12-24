Без сильных морозов, но с сюрпризом. Какую погоду прогнозируют синоптики в Украине до конца недели

Настоящая зима не придет в Украину до праздников

Прогноз погоды к новогодне-рождественским праздникам украинцев не утешает, ведь последняя полная рабочая неделя декабря будет умеренно тёплая, но с немалыми осадками.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в течение недели сильных морозов не будет даже на западе Украины.

Прогноз погоды на 24 декабря

В канун Рождества украинцев ожидает от -2 до +4 градусов на западе и севере страны, на востоке до +7 градусов днем, а на юге столбик термометра поднимется до +9 градусов. Небольшой снег прогнозируется на западе и на севере. Однако в течение дня по всей территории продержится пасмурная погода.

Прогноз погоды на 25 декабря

На Рождество украинцев ожидает не менее теплая погода с -1 градусом ночью и до +4 градусов днем на западе и севере. А вот на востоке и юге солнышко пригреет до +9 градусов. В течение дня южные области ожидают дождь и облачность, а в других областях будет солнечная погода.

Прогноз погоды на 26 декабря

В четверг, 26 декабря, температурные показатели не будут сильно отличаться от предыдущего дня, однако осадков станет больше. Так, снег накроет западные, восточные, центральные, южные области. Но из-за отсутствия мороза он будет быстро таять и превратится в слякоть, что усложнит движение по дорогам.

Прогноз погоды на 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, на территории Украины начнутся небольшие морозы. Так, на западе и севере ожидается от -2 до +1 градусов в течение суток, на востоке и в центре – до +2 градусов. Только на юге столбик термометра днем достигнет отметки +6 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют, будет небольшая облачность, преимущественно солнечно.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали о погоде в канун Рождества в Одессе, Харькове, Днепре и Львове.