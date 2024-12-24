Як ракетодрон "Пекло" перетворити на TAURUS? Авіаексперт дав пораду

Німецькі ракети наводяться на ціль по картинці, ландшафту і військовому навігатору

З нарощуванням випуску далекобійних українських ракет-дронів "Пекло" і "Паляниця" розробники зможуть встановлювати на них додаткові системи наведення, що підвищить їхню влучність. Це зробить українські ракетодрони схожими на німецькі крилаті ракети TAURUS, що мають комбіновану систему наведення, яка складається з трьох підсистем: IBN – навігація заснована на зображенні; TRN – навігація за еталоном ландшафту та MIL-GPS – глобальна система позиціювання.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Він пояснив, що в носовій частині українських ракетодронів має бути віконечко для об'єктива, який зніме об'єкт і донаведе ракету точно на ціль.

— Я думаю, що з масштабуванням випуску безпілотників типу "Пекло" і "Паляниця" можна буде встановити блок [донаведення], який на термінальному (тобто завершальному. — Ред.) відрізку зробить наведення більш точним, — каже авіаційний експерт.

Він пояснив, що управління дроном від оператора стає неможливим, як тільки безпілотник пролітає 100-120 кілометрів.

— Навіть якщо ретранслятор піднімуть у повітря, він дасть ще 100 кілометрів, а якщо дрон летить на 500 чи 700 кілометрів, як заявлено у "Пекла", то зв'язок підтримувати з ним неможливо. І тому крилата ракета чи дрон має сама приймати рішення щодо правильності траси і наведення на кінцевому етапі. Є таке обладнання, і якщо вдасться встановити його на "Пекло", воно вже буде близьким до крилатої ракети в сучасному розумінні, — підсумував Валерій Романенко.

Нагадаємо, раніше пояснив "Телеграфу", чому ЗСУ не б’ють по аеродромах ворога у тилу нашими далекобійними ракетами.