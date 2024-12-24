Как ракетодрон "Пекло" превратить в TAURUS? Авиаэксперт дал совет

Немецкие ракеты наводятся на цель по картинке, ландшафту и военному навигатору.

С наращиванием выпуска дальнобойных украинских ракет-дронов "Пекло" и "Паляниця" разработчики смогут устанавливать на них дополнительные системы наведения, что повысит их точность. Это сделает украинские ракетодроны похожими на немецкие крылатые ракеты TAURUS, обладающие комбинированной системой наведения, состоящей из трех подсистем: IBN – навигация основанная на изображении; TRN – навигация по эталону ландшафта и MIL-GPS – глобальная система позиционирования.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко. Он объяснил, что в носовой части украинских ракетодронов должно быть окошечко для объектива, который снимет объект и доведет ракету точно на цель.

— Я думаю, что с масштабированием выпуска беспилотников типа "Пекло" и "Паляниця" можно будет установить блок [донаведения], который на терминальном (т.е. завершающем. — Ред.) отрезке сделает наведение более точным, — говорит авиационный эксперт.

Он объяснил, что управление дроном от оператора становится невозможным, когда беспилотник пролетает 100-120 километров.

— Даже если ретранслятор поднимут в воздух, он даст еще 100 километров, а если дрон летит на 500 или 700 километров, как заявлено у "Пекла", то связь поддерживать с ним невозможно. Для этого крылатая ракета или дрон должна сама принимать решение о правильности трассы и наводке на конечном этапе. Есть такое оборудование, и если удастся установить его на "Пекло", оно уже будет близко к крылатой ракете в современном понимании, — подытожил Валерий Романенко.

Напомним, ранее объяснил "Телеграфу", почему ВСУ не бьют по аэродромам врага в тылу нашими дальнобойными ракетами.