Мобілізація у новому році: хто з українців може отримати повістку у січні

Деяких можна покликати лише добровільно

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів і у 2025 році.

"Телеграф" розповідає про те, хто може отримати повістку у січні. Так, в Україні призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років:

придатні та обмежено придатні віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 25 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Призовники від 18 до 25 років, які не проходили службу, можуть лише добровільно підписати контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Раді, а також у ЗСУ спростували фейк про плани зниження мобілізаційного віку до 18 років.