На вулицях, базарах та навіть у метро. Як колядує молодь в українських містах (відео)

Українці не забувають про традиції

У вівторок, 24 грудня, в Україні напередодні Різдва Христового відзначають Святвечір. Важливими атрибутами свята є традиційні різдвяні колядки.

В Україні заведено колядувати не тільки на Різдво, а й у Святвечір. Обрядові пісні можуть співати молодь будь-якої статі.

В українських містах вже помітили молодь, яка вийшла колядувати. Так, у Києві група колядників влаштувала дійство прямо на станції метро "Золоті ворота". Також молодь колядувала у середмісті Харкова.

А в Одесі колядників можна було почути на місцевих базарах. Там вони влаштували цілу виставу.

Крім того, у Львові колядники пройшлися зі святковою ходою від міської ради до площі Ангелів. Також у місті вже встановили головний дідух.

Раніше "Телеграф" писав, якими є автентичні українські атрибути Різдва. Про це розповіла завідувачка кафедри фольклористики Навчально-наукового інституту філології КНУ, докторка філологічних наук, професорка Олеся Наумовська.

В українських автентичних атрибутах Різдва гармонійно поєдналися символи кількох періодів. Науковиця також поділилася порадами, як адаптувати вимоги минулих століть до сучасності.

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