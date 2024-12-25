Церковне свято 25 грудня: що сьогодні не можна робити, щоб уникнути бідності та невдач

Цього дня існують певні заборони та традиції

У середу, 25 грудня, православні та греко-католики відзначають одне з найважливіших церковних свят — Різдво Христове. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар, це світле свято ми відзначали 7 січня.

Різдво Христове — одне з найважливіших і найшанованіших християнських свят, яке відзначається на честь народження Ісуса Христа. У християнській традиції Різдво символізує прихід Спасителя у світ, який приніс світло та рятунок для людства.

Це свято несе в собі глибокі духовні цінності, такі як мир, любов, вірність і доброту, і нагадує кожному про важливість віри, духовного зростання та турботи про ближнього. Це час сімейних зустрічей, молитов, добрих справ та виконання традицій.

Що можна робити 25 грудня

Відвідування служби у храмі — найважливіша традиція Різдва Христового. Цього дня віряни беруть участь у нічній чи ранковій літургії, де на честь народження Спасителя звучать молитви, відбуваються богослужіння та священні обряди.

В Україні прийнято в цей день ходити з колядками, особливо це люблять робити діти. Колядники на знак подяки за вітання з Різдвом можуть отримувати частування чи подарунки.

У день Різдва багато вірян моляться про мир, любов, щастя та добробут для себе та своїх близьких. Це також час, коли люди щиро прощають один одного і прагнуть духовної гармонії.

Різдво — це час, коли заведено збиратися з сім’єю, проводячи час у колі близьких, підтримуючи один одного та зміцнюючи сімейні зв'язки. Можна прикрасити будинок символами свята — свічками, гілками та іграшками.

Що не можна робити 25 грудня

Згідно з церковними канонами, на Різдво Христове не слід займатися важкою фізичною працею або працювати, оскільки цей день вважається днем духовного відпочинку та поклоніння.

Цього святого дня забороняється сваритися і виявляти агресію. Церква закликає до миролюбності та прощення, і якщо у цей день виникають конфлікти, це може вплинути на добробут та гармонію у сім'ї на весь наступний рік.

Традиційно вважається, що якщо у цей день брати або позичати гроші, то можна "залучити бідність" у своє життя. Це також стосується будь-яких фінансових угод і неперевірених витрат.

Хоча для багатьох Різдво пов'язане зі святковим прикрашанням, народні прикмети кажуть, що цього дня не слід проводити прибирання, особливо мити підлогу. Вважається, що таким чином можна "вимити" удачу та добробут з дому на весь рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому зустрічати Новий рік 2025. Ідеї вбрання у кольорах, які принесуть щастя та удачу.