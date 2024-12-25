Церковне свято 25 грудня: що сьогодні не можна робити, щоб уникнути бідності та невдач
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Цього дня існують певні заборони та традиції
У середу, 25 грудня, православні та греко-католики відзначають одне з найважливіших церковних свят — Різдво Христове. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар, це світле свято ми відзначали 7 січня.
Різдво Христове — одне з найважливіших і найшанованіших християнських свят, яке відзначається на честь народження Ісуса Христа. У християнській традиції Різдво символізує прихід Спасителя у світ, який приніс світло та рятунок для людства.
Це свято несе в собі глибокі духовні цінності, такі як мир, любов, вірність і доброту, і нагадує кожному про важливість віри, духовного зростання та турботи про ближнього. Це час сімейних зустрічей, молитов, добрих справ та виконання традицій.
Що можна робити 25 грудня
- Відвідування служби у храмі — найважливіша традиція Різдва Христового. Цього дня віряни беруть участь у нічній чи ранковій літургії, де на честь народження Спасителя звучать молитви, відбуваються богослужіння та священні обряди.
- В Україні прийнято в цей день ходити з колядками, особливо це люблять робити діти. Колядники на знак подяки за вітання з Різдвом можуть отримувати частування чи подарунки.
- У день Різдва багато вірян моляться про мир, любов, щастя та добробут для себе та своїх близьких. Це також час, коли люди щиро прощають один одного і прагнуть духовної гармонії.
- Різдво — це час, коли заведено збиратися з сім’єю, проводячи час у колі близьких, підтримуючи один одного та зміцнюючи сімейні зв'язки. Можна прикрасити будинок символами свята — свічками, гілками та іграшками.
Що не можна робити 25 грудня
- Згідно з церковними канонами, на Різдво Христове не слід займатися важкою фізичною працею або працювати, оскільки цей день вважається днем духовного відпочинку та поклоніння.
- Цього святого дня забороняється сваритися і виявляти агресію. Церква закликає до миролюбності та прощення, і якщо у цей день виникають конфлікти, це може вплинути на добробут та гармонію у сім'ї на весь наступний рік.
- Традиційно вважається, що якщо у цей день брати або позичати гроші, то можна "залучити бідність" у своє життя. Це також стосується будь-яких фінансових угод і неперевірених витрат.
- Хоча для багатьох Різдво пов'язане зі святковим прикрашанням, народні прикмети кажуть, що цього дня не слід проводити прибирання, особливо мити підлогу. Вважається, що таким чином можна "вимити" удачу та добробут з дому на весь рік.
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