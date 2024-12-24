Санта Клаус пролетів над Україною: його помітили радари

Перебування в повітряному просторі України обійшлося без пригод

Сани Санта Клауса пролетіли через повітряний простір України. Відомо, що жодних подій та проблем він у цьому не зазнав.

Про це надало Об’єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Там навіть запустили спеціальний онлайн-монітор, на якому видно місце перебування Санти в режимі реального часу.

На радарі було видно, що його маршрут пройшов над Житомиром, Вінницею та Чорним морем біля Одеси.

Як відомо, Санта Клаус у Різдвяну ніч він здійснює традиційну подорож із Північного полюса, щоб доставити подарунки дітям. Він подорожує на чарівних санях, запряжених дев’ятьма оленями, найвідомішим серед яких є Рудольф.

Нагадаємо, Санта Клаус є знаковою фігурою у західній культурі, хоча в Україні він не є головним різдвяним персонажем. Згідно з опитуваннями, українські діти найчастіше отримують подарунки від Святого Миколая.

Варто зазначити, що у Росії Санта Клауса хочуть визнати іноземним агентом. Головний борець із іноагентами Віталій Бородін побачив у цьому персонажі загрозу російському суспільству.