Данія посилює оборону Гренландії після слів Трампа: виділила мільярди доларів

У США давно вважають острів вразливим місцем

Заява обраного президента США Дональда Трампа про бажання купити Гренландію викликала різку відповідь Данії. А тепер вона має намір посилити безпеку свого острова.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що через кілька годин після заяви Трампа, уряд Данії повідомили про намір збільшити витрати на оборону свого острова.

Міністра оборони Троельс Лунд Поульсен не назвав точну суму, яка виділяється на оборону, але зазначив, що це "двозначна сума у мільярдах" крон. ЗМІ з’ясували, що це десь 2,1 мільярда доларів.

При цьому чиновник зазначив, що це рішення не пов’язане зі словами Трампа, а є звичайним збігом. У пакет увійде покупка двох нових кораблів, двох безпілотників та додаткові собачі упряжки.

Крім того, планується модернізувати один із цивільних аеропортів, щоб він міг приймати літаки F-35.

Аналітики кажуть, що план посилення оборони обговорюється вже давно і його не слід розглядати як пряму відповідь на коментарі Трампа. Вони зазначають, що Данія дуже повільно розширювала оборону Гренландії, що робило острів уразливим для зазіхання Росії чи Китаю. Аналітики не виключають, що якщо Копенгаген не візьметься за це питання, він зіткнеться з тиском з боку США, які бачать потенційну вразливість для своєї безпеки від незахищеного острова.

Гренландія це автономна данська територія, на якій розташований великий американський космічний об’єкт, а також знаходиться на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи.

Як відомо, Гренландія має великі запаси з корисними копалинами, а під час Холодної війни там навіть будували базу для ядерних ракет. Наразі вона занедбана, але все одно може стати причиною екологічної катастрофи.