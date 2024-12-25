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Як формувалася барна культура Луцька: де була броварня Шнайдерів і скільки сортів пива вона випускала

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Пиво броварні Шнайдерів
Пиво броварні Шнайдерів. Фото Колаж "Телеграфу"

Сьогодні на місці цієї історичної броварні працює Луцький спиртогорілчаний комбінат

У міжвоєнний період у Луцьку активно розвивалася мережа ресторанів, кав’ярень і кнайп. Вулиця Ягеллонська стала головною магістраллю років відпочинку, де розташовувалися численні заклади, включаючи пивницю Шнайдерів. Цей заклад славився своєю репутацією і якісним пивом, що приваблювало відвідувачів.

Луцький історик та краєзнавець Олександр Котис поділився унікальними фактами про броварню Шнайдерів, яка була заснована у ХІХ столітті. Сьогодні на її місці працює Луцький спиртогорілчаний комбінат. Ця броварня мала неабиякий та вплив на розвиток барної культури в Луцьку.

Історія броварні Шнайдерів

Броварня бере свій початок ще з 1838-го року, коли подружжя Шнайдерів відкрило перше підприємство. Ділянка складалася з броварні, млина, складів, магазину, солодовні, сушарні. У 1907-му році броварня Берка Шнайдера перейшла у власність трьох його синів – Герша, Іделя та Сруля. З того часу вона вже називалася "Броварня братів Шнайдерів", кожен із яких володів третиною підприємства.У середині 1920-х років броварня Шнайдерів випускала кілька сортів пива, серед яких Дубельтове, Експортне та Марцове (лагер з запасів торішнього солоду). На підприємстві працювало 40 осіб, і воно стало одним з найбільших виробників пива на Волині. Серед відвідувачів популярність мало пиво Експортове, а також різноманітні закуски, такі як темний хліб і мариновані помідори. Атмосфера закладу була чистою та пристойною, що сприяло формуванню позитивного іміджу.

Бізнес мав вже чималі масштаби. До прикладу, Вацлав Земан мав на кінець 1920 років дві пивні в Луцьку на вулиці Ягеллонській, 24 і 74, а Шнайдери мали цілих п'ят.

Власники фірми Chlebosłod, що інвестували в розбудову млина, підвищили його на третій поверх і додали машинну залу. На початок 1930-х років продукція родини Шнайдерів мала багато представництв у Волинському воєводстві, лише в самому Луцьку їх було аж сім. У 1936 році було заплановано реконструкцію крупарні, яку виконав архітектор Казимир Школьницький. Цей проєкт став важливим етапом в історії броварні.

Ба більше, броварня Шнайдерів стала основою для формування вулиці Фабричної, яка збереглася до сьогодні. Після націоналізації у 1940 році на базі броварні був заснований Луцький спиртогорілчаний комбінат. Протягом 1960-х років підприємство зазнало реконструкції та модернізації, що допомогло збільшити обсяги виробництва.

Сьогодні Луцький спиртогорілчаний комбінат продовжує свою діяльність, демонструючи українську ідентичність та традиції. А історія броварні Шнайдерів є важливою частиною культурної спадщини Луцька, вона відображає еволюцію місцевої барної культури та промисловості.

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#Україна #Історія #Луцьк #Пиво