Не тільки 60+. Хто з чоловіків може виїхати за кордон з нового року

За деякими сімейними обставинами можна законно виїхати з країни

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжена до 7 лютого 2025 року. В цей період чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України, однак це стосується не всіх громадян.

Порядок виїзду за кордон регулюється постановою Кабінету Міністрів №57. Згідно з чинним законодавством, виїхати за межі країни можуть чоловіки, які не підлягають мобілізації.

Під час воєнного стану перетнути державний кордон можуть:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Також законно виїхати за кордон можуть:

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Інші громадяни, що мають право виїзду за кордон:

працівники закладів догляду, які супроводжують осіб з інвалідністю;

водії, які перевозять гуманітарні чи медичні вантажі для ЗСУ;

спортсмени, тренери, державні службовці, члени екіпажів морських суден і літаків, працівники залізниці та водії з ліцензією на міжнародні перевезення.

Для виїзду з України військовозобов'язаний повинен мати документи, які підтверджують його право. Який пакет документів збирати, залежить від конкретного випадку.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловікам військовий квиток для заміни паспорта за кордоном. Кабмін затвердив спрощений порядок оформлення та обміну паспортів громадянам, які перебувають не в Україні.