Довжелезні черги на кордоні з Польщею показали на відео

На 21 грудня заплановано відкриття нового пункту пропуску

З п'ятниці, 20 грудня збільшилася кількість автомобілів на виїзд з України в напрямку Польщі. Це призвело до накопичення авто на кордоні.

В мережі публікують відео черг на кордоні. В них припускають, що кількість охочих виїхати до Польщі пов'язана зі святами, що наближаються. У пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею у суботу, 21 грудня.

Найбільше автомобілів зранку у суботу накопичилося на "Краківці" та "Шегині". Черги є на кількох пунктах пропуску (інформація станом на 9:00):

"Устилуг" — 95 л/а (легкових авто), 8 автобусів;

"Угринів" — 50 л/а, 4 автобуси;

"Рава-Руська" — 60 л/а;

"Грушів" — 50 л/а, 14 автобусів;

"Краківець" — 150 л/а, 25 автобусів;

"Шегині" — 80 л/а, 17 автобусів;

"Смільниця" — 60 л/а, 4 автобуси.

Варто зазначити, що 21 грудня з 13:30 починає роботу пункт пропуску з Польщею "Нижанковичі – Мальховичі". Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Там уточнили, що перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі "єЧерга".

"Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону. Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси", — йдеться у повідомленні.

Як розповідав "Телеграф", у 2025 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн ЄС. Для в’їзду до будь-якої з 30 країн Євросоюзу потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі – ETIAS.