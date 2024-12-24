Чи потрібен чоловікам військовий квиток для заміни паспорта за кордоном

Для перевірки даних використовують різні реєстри

Кабінет Міністрів України затвердив спрощений порядок оформлення та обміну паспортів громадянами України, які перебувають за кордоном. Відтепер це можна зробити через онлайн-сервіс е-Консул.

Однак для чоловіків віком від 18 до 60 років встановлені особливі умови. Про це детальніше пише Судово-юридична газета.

Відповідно до нових правил, оформлення або обмін паспорта для громадян чоловічої статі в цій віковій категорії можливе лише за наявності військово-облікового документа або окремого номера запису в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

"Для військовозобов’язаних та резервістів — також необхідна серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності)", — йдеться у публікації.

Коли громадянин подає заявку на оформлення або обмін паспорта (зокрема, замість втраченого чи викраденого), працівник консульства перевіряє, чи дійсний його військово-обліковий документ згідно із законом.

Якщо під час перевірки в Реєстрі призовників і військовозобов’язаних з’ясується, що документ недійсний, консульство повідомляє заявника про відмову в оформленні паспорта. Це робиться через телефон, електронну пошту або поштою.

Подати заяву на оформлення паспорта через портал або мобільний додаток "Дія" можна автоматично. При цьому враховуються дані, отримані через електронні бази.

Для перевірки інформації використовуються такі реєстри:

Реєстр платників податків;

Демографічний реєстр (для тих, хто має ID-картку чи закордонний паспорт);

Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Реєстр актів цивільного стану.

Якщо потрібні дані відсутні в цих реєстрах, заявнику доведеться подати необхідні документи особисто до консульства України під час оформлення заяви.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік. Процедура взяття на облік передбачає особисту присутність у районному ТЦК та СП.