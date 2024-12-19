Документи в порядку, але за кордон не випустили: юристи пояснили чому

В деяких випадках прикордонники можуть викликати поліцію

У період воєнного стану у деяких чоловіків виникають труднощі під час спроби виїхати за кордон. Навіть наявність документів, що підтверджують право на відстрочку або супровід осіб з інвалідністю, не завжди гарантує дозвіл на перетин державного кордону.

Поширеною причиною відмови є перебування військовозобовʼязаного в розшуку ТЦК та СП. Відповідно до пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України №560, прикордонники зобов’язані не допустити виїзду таких осіб, розповідають юристи компанії "INSEININ".

Якщо дані про розшук містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прикордонники повинні відмовити у виїзді з країни. Також вони можуть повідомити про це поліцію, яка затримає порушника і доставити його до найближчого ТЦК та СП.

"Перетнути державний кордон особам чоловічої статті, які перебувають в адміністративному розшуку за порушення правил військового обліку не можливо", — підкреслюють юристи.

Чому ТЦК подають у розшук

Районні ТЦК звертаються до органів поліції для розшуку військовозобов’язаних, які:

не з’явилися за повісткою;

ігнорували вимоги ТЦК та СП;

не стали на військовий облік.

Як пояснюють правознавці, після затримання особу доставляють до ТЦК для притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Після сплати штрафу особу знімають із розшуку.

"Прикордонники діють у рамках закону, коли відмовляють військовозобовʼязаним у виїзді за кордон", — наголосили юристи.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи виключено вас із військового обліку. Якщо чоловік має на це підстави, інформацію можна перевірити декількома способами.