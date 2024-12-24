Не только 60+. Кто из мужчин может выехать за границу с нового года

По некоторым семейным обстоятельствам можно законно уехать из страны

Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. В этот период мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины, однако это касается не всех граждан.

Порядок выезда за границу регулируется постановлением Кабинета министров №57. Согласно действующему законодательству, выехать за пределы страны могут мужчины, не подлежащие мобилизации.

Во время военного положения пересечь государственную границу могут:

люди с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Также законно выехать за границу могут:

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Другие граждане, имеющие право выезда за границу:

работники учреждений по уходу, сопровождающие лиц с инвалидностью;

водители, перевозящие гуманитарные или медицинские грузы для ВСУ;

спортсмены, тренеры, государственные служащие, члены экипажей морских судов и самолетов, работники железной дороги и водители с лицензией на международные перевозки.

Для выезда из Украины военнообязанный должен иметь документы, подтверждающие его право. Какой пакет документов собирать зависит от конкретного случая.

Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчинам военный билет для замены паспорта за границей. Кабмин утвердил упрощенный порядок оформления и обмена паспортов находящимся не в Украине гражданам.