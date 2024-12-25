Без снігу, але з туманом. Яким областям не пощастить з погодою на Різдво

Сильних морозів не обіцяють

На Різдво синоптики не прогнозують для України зимових морозів та снігу. Погода 25 грудня трошки потішить українців, але деякі області опади не оминуть.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що протягом 15 грудня стовпчик термометра коливатиметься між "мінусами" та "плюсами".

Яка погода буде на Різдво в Україні

На заході країни 25 грудня синоптики прогнозують від 0 до +2 градусів вдень та вночі, проте деякі області, зокрема Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку очікує дощ зі снігом. В інших регіонах протягом дня збережеться мінлива хмарність.

На півночі країни опадів синоптики не обіцяють, проте стовпчик термометра вдень сягне +2 градусів, а вночі подекуди опуститься до -1 градуса.

Східні області очікує більш тепла погода, адже вдень сонце пригріє аж до +5 градусів, а вночі термометр не покаже нижче +2 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, проте можлива помірна хмарність.

Центральні та південні регіони накриє тепла погода, адже вдень буде до +7 градусів, а вночі — до +3 градусів. Протягом дня може зриватись невеликий дощ, інколи зі снігом.

Синоптики прогнозують туман

На півночі країни зранку 25 грудня може бути сильний туман, що ускладнить рух дорогами.

"Зранку 25 грудня у північній частині туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня.