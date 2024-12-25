У ЗСУ підтвердили удар по Льгову в Росії: ціллю став пункт управління морської піхоти (відео)

СтратКоме нагадали ворогові, що ЗСУ можуть завдати удару "куди завгодно і будь-коли" для захисту свого населення

В Україні офіційно підтвердили удар по розташуванню пункту управління 810 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у місті Льгов. Він перебував у покинутій будівлі у вказаному населеному пункті.

Відповідне повідомлення було опубліковано в Telegram-каналі СтратКома ЗСУ. Там зазначили, що ця вогнева поразка – це частина всеосяжної кампанії з ослаблення можливостей ЗС РФ координувати військові операції проти України.

У СтратКомі нагадали ворогові, що ЗСУ можуть завдати удару "куди завгодно і будь-коли" для захисту українського народу від російської агресії.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляє у своєму Telegram-каналі, що у Льгові після удару по ПУ 810 бригади ворог зазнав втрат офіцерського складу.

Довідка: Місто Льгов Курської області розташоване за 63 кілометри від обласного центру та за 26 кілометрів від Курчатова. Там знаходиться Курська атомна електростанція. До неї відстань становить 24 км.

25 грудня у місті пролунали вибухи. Було атаковано цукровий завод, теплоелектростанцію та газопровід. Пізніше самі росіяни почали говорити про те, що у Льгові був нібито приліт HIMARS за пунктом управління 810-ї бригади РФ. Штаб 810 бригади морської піхоти розташовувався у самому місті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня в Росії у місті Владикавказ (столиця Північної Осетії, РФ) пролунав вибух у торговому центрі "Аланія Молл".