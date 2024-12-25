Без снега, но с туманом. Каким областям не повезет с погодой на Рождество

Сильных морозов не обещают

На Рождество синоптики не прогнозируют для Украины зимних морозов и снега. Погода 25 декабря немного порадует украинцев, но некоторые области осадки не минуют.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что в течение 25 декабря столбик термометра будет колебаться между "минусами" и "плюсами".

Какая погода будет на Рождество в Украине

На западе страны 25 декабря синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов днем и ночью, однако некоторые области, в частности Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую ожидают дождь со снегом. В других регионах в течение дня сохранится переменная облачность.

На севере страны осадков синоптики не обещают, однако столбик термометра днем достигнет +2 градусов, а ночью опустится до -1 градуса.

Восточные области ожидает более теплая погода, ведь днем солнце пригреет до +5 градусов, а ночью термометр не покажет ниже +2 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, однако возможна умеренная облачность.

Центральные и южные регионы накроет теплая погода, ведь днем будет до +7 градусов, а ночью до +3 градусов. В течение дня может идти небольшой дождь, иногда со снегом.

Синоптики прогнозируют туман

На севере страны утром 25 декабря может быть сильный туман, что усложнит движение по дорогам.

"Утром 25 декабря в северной части туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине до конца рабочей недели.