"Безтолоч, мітить на місце Шольца": У Росії бісяться через слова чемпіона світу

Німецький футболіст незадоволений тим, що Мундіаль проходив у недемократичних країнах

Російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував заяви колишнього німецького футболіста Філіпа Лама про чемпіонат світу у РФ. До речі, саме Губернієв був ведучим на "мітингу Путіна".

Відповідний коментар Губернієва наводить "СЕ". Лам заявив, що Європа "трохи постраждала" через ЧС, що пройшли в Росії та Катарі, адже ці країни — недемократичні. У відповідь Дмитро образив чемпіона світу-2014 і додав, що футболіст, схоже, мітить на місце канцлера Німеччини.

"Мені тільки залишається побажати, щоб Лам виконав наказ виборців. Він же відомий політичний діяч у Німеччині, де зараз неймовірна політична криза, де є проблеми з мігрантами, з фінансуванням багатьох соціальних проєктів та іншого. Ламу ж видніше. Він же, одразу після Шольца зараз буде канцлером.

З мізками у нього, звісно, дуже великі проблеми. Він не дивиться телевізор, не залазить до інтернету. Він просто безглуздий. Мені дуже прикро, що хороший футболіст виявився таким *******", – сказав Губернієв.

Колишній нападник збірної Росії Дмитро Буликін заявив, що думка Лама нічого не значить, адже "демократичних країн немає".

"Зараз всі наїжджають на Росію, і без причин, у тому числі. Футбол розвивається у всьому світі, чемпіонати світу повинні проходити в різних куточках.

Думка Лама нічого не значить. Більшість за те, щоб футбол розвивався у всьому світі, а не лише у демократичних країнах, як вважає Лам. Демократичних країн, на мою думку, вже не існує.

Лам явно намовляє нашу країну під чиїмось тиском. У самій Німеччині зараз розпалюється як політична, і соціальна обстановка. Краще Ламу подумати про проблеми своєї країни, а не наїжджати й робити необдумані заяви про Росію, тому що в нашій країні пройшов один із найкращих чемпіонатів світу, і це визнали у всьому світі", – сказав Буликін.

Депутат Держдуми РФ Микола Валуєв вважає, що ЧС-2018 у РФ був найкращим в історії.

"Рівним рахунком начхати на слова якогось німця! Ну виносив він Кубок світу з Водяновою. Хто вона така у світлі світового спорту та організації турнірів?

Нам добре відомо, як був насправді проведений ЧС з футболу в Росії.

Моськи гавкають, а караван йде. Читайте їх же західні відгуки за підсумками Олімпіади в Сочі та ЧС з футболу в Росії – всі аплодували", — заявив Валуєв.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.