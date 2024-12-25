Планував втекти за кордон. У Києві затримали ексначальника ТЦК Одеської області

Це не вперше, коли колишнього начальника ТЦК затримали після виходу із СІЗО

У Києві затримали колишнього начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Одеської області після виходу із слідчого ізолятора. Правоохоронні органи не називають його імені, але за даними журналістів "РБК-Україна", йдеться про Євгена Борисова.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України. Затримання здійснили співробітники Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві ОГП. Ексначальнику ТЦК Одеської області оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27 (Співучасть у скоєнні злочину);

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);

ч. 1 ст. 114-1 (Перешкода законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника Одеського обласного ТЦК та СП, здійснив підробку службової документації. Ці документи були складені комісією з розслідування нещасного випадку — вони ж стали підставою для прийняття хибних рішень підрозділами та установами ЗСУ під час вирішення питань, які мають юридичні наслідки, а також дають підстави для виплат та пільг, передбачених законодавством.

На підставі цього Регіональна військово-лікарська комісія склала протокол, в якому винесено неправильне рішення про те, що поранення підозрюваного пов’язане із захистом Батьківщини, а командиром військової частини було видано накази, згідно з якими йому за квітень-червень 2022 року безпідставно нараховано додаткову винагороду – 165 тисяч гривень.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Водночас, за даними "РБК-Україна", колишній начальник ТЦК намагався виїхати за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, до яких скандальних дій ще причетний Євген Борисов. Колишній нардеп назвав п’ять епізодів.