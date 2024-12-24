Погода в Буковелі: Різдво зі снігом та сильними вітрами

Середа на цьому тижні у Буковелі зможе потішити відпочивальників, адже буде йти сніг та триматимуться морози

Погода на гірськолижному курорті в Буковелі упродовж середи обіцяє бути трошки морозною та з опадами. Відпочивальникам також варто готуватись до поривів сильного-міцного вітру, що вируватимуть всю добу.

Найбільші "мінуси" на свято Різдва очікуються пізньої ночі, коли показники термометрів опустяться до -6 градусів. Про це свідчать дані сайту Meteofor.

Погода у Буковелі на 25 грудня

Сильна хмарність триматиметься у Буковелі увесь день. З початку і майже до кінця доби синоптики прогнозують сніг та сніжні зерна. Близько 20:00 години інтенсивність опадів збільшиться, але до кінця дня вони завершаться.

Показники на термометрах вдень зафіксуються на позначці -5 градусів. Вночі морози будуть слабшими — -3 градуси.

Фахівці також попереджають про сильні-міцні вітри протягом ночі-пізнього вечора. Їх сила коливатиметься в межах 10-12 м/с. Найбільші їх пориви передбачаються увечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні значно зміниться погода. Синоптики прогнозують снігопади та крижані дощі.