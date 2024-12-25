Просити документи у чоловіка можуть не тільки військові ТЦК: хто ще

Під час мобілізації просити пред'явити документи мають право військовослужбовці ТЦК та СП, а також поліція та представники Державної прикордонної служби України

Під час воєнного стану в Україні військові територіального центру комплектування мають право на перевірку військово-облікових документів у громадян. У ТЦК пояснили, що потребувати документ можуть не лише вони.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, громадяни мають показати такий документ на вимогу військового ТЦК та СП, співробітника поліції, або представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Перевірку військово-облікових документів представники ТЦК та СП або поліціянти можуть здійснювати за допомогою технічних приладів, засобів та спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП нагадують, що військово-облікові документи визначають належність їхніх власників до виконання військового обов’язку. У таку категорію входять:

посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;

військовий квиток – для резервістів.

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